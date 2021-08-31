«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотникахОбщая сумма сделки составит $1 млрд, закрыть ее планируется до конца года
Компания «Яндекс» полностью выкупит доли сервиса по поиску такси Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, сообщила пресс-служба компании. Сделку закроют до конца этого года, ее сумма оценивается в $1 млрд.
При этом «Яндекс» и Uber продолжать вместе развивать сервисы в рамках группы «Яндекс.Такси», позволяющие в том числе арендовать автомобили и самокаты. Однако доля «Яндекса» в совместном предприятии вырастет до 71%. Так, компания выкупит у Uber 4,5% акций. В течение двух лет она может консолидировать все предприятие.
«»Яндекс» также приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведет свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы. Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд», — говорится в сообщении.
В «Яндексе» заявили, что сделка позволит бизнесу развиваться быстрее «за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов». Кроме того, в компании видят большой потенциал в беспилотных автомобилях, которых у нее около 170. Это направление «Яндекс» назвал стратегическим и заявил о возможности его масштабирования на международный уровень.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Яндек.Едой» и «Лавкой» на данный момент полностью владеет группа «Яндекс.Такси». В целом все эти компании управляются зарегистрированной в Нидерландах MLU B.V. — совместным предприятием (СП) «Яндекса» и Uber. Доля последнего в СП составляет 33,5%. «Яндекс.Доставка» принадлежит нидерландской Uber ML.
Об объединении бизнесов «Яндекс» и Uber сообщили в июле 2017 г. Изначально они анонсировали создание новой компании, в которую планировали проинвестировать по $100 млн и $225 млн соответственно, оценив общее предприятие в $3,725 млрд. Предполагалось, что на 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании.
О том, что «Яндекс» заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси», бывший операционный директор компании Грег Абовский заявил на конференц-коле в июне прошлого года. В том же месяце о потенциальном «разводе» с Uber писал Bloomberg со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» сообщил изданию тогда, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях.
Выкуп доли Uber в «Яндекс.Такси» может быть альтернативой IPO, указывал Bloomberg. О наличии у компании планов выйти на биржу агентство писало еще в октябре 2019 г. «Яндекс» якобы хотел привлечь к размещению акций инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.