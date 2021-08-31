«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

Выкуп доли Uber в «Яндекс.Такси» может быть альтернативой IPO, указывал Bloomberg. О наличии у компании планов выйти на биржу агентство писало еще в октябре 2019 г. «Яндекс» якобы хотел привлечь к размещению акций инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.