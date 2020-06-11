Bloomberg: «Яндекс» рассматривает покупку доли Uber в «Яндекс.Такси»

О планах провести IPO «Яндекс.Такси» Bloomberg сообщал в октябре 2019 г., «Яндекс» был намерен привлечь к размещению инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.