Bloomberg: «Яндекс» рассматривает покупку доли Uber в «Яндекс.Такси»
«Яндекс» рассматривает возможность покупки доли Uber в «Яндекс.Такси», сообщают источники Bloomberg. Компания рассматривает такой сценарий как альтернативу проведению IPO «Яндекс.Такси». При этом планы носят предварительный характер и «Яндекс» не исключает первичного размещения акций в будущем, отметили источники. Представитель «Яндекса» сообщил Bloomberg, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях.
Uber принадлежит 38% MLU BV – совместного предприятия, управляющего сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также службой заказа такси Uber в России. Один из источников Bloomberg допускает, что «Яндекс» заинтересован в том, чтобы добавить каршеринг к оказываемым Uber услугам такси.
О планах провести IPO «Яндекс.Такси» Bloomberg сообщал в октябре 2019 г., «Яндекс» был намерен привлечь к размещению инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.