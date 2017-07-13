«Яндекс.Такси» объединит бизнес с Uber

Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» и Uber решили объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию, сообщили компании. Объединенная компания будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Бизнес Uber на Украине не является частью сделки, подчеркнула представитель Uber.

В России как в Китае? Летом прошлого года Uber продал китайский бизнес местному конкуренту Didi Chuxing Technology. В Китае компания несла примерно $1 млрд убытков в год и решила отказаться от борьбы за рынок.

Сразу после объявления о сделке в 13.00 мск котировки «Яндекса» на Московской бирже взлетели почти на 7%, а затем продолжили рост и к 13.40 мск выросли более чем на 17% до исторического максимума в 1915 руб.

Uber и Яндекс приняли решение проинвестировать в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно, оценивая объединенную компанию в $3,725 млрд. На 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании. «Наши команды будут объединены. Я становлюсь генеральным директором объединенной компании», - заявил гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. По словам Худавердяна, компании хотят вместе строить «персональный общественный транспорт» — альтернативу личному автомобилю, автобусам и метро.

Кто выиграл, кто проиграл?

Financial Times пишет, что таким образом Uber уступает «Яндексу» российский рынок такси после нескольких лет напряженной конкурентной борьбы. Газета указывает, что это первый стратегический шаг Uber после скандального ухода основателя сервиса Тревиса Каланика.

Формируется игрок с доминирующим положением на рынке, близким к монопольному, считает партнер венчурного фонда Target Global Александр Фролов. По его словам, фонд инвестировал в американский сервис такси Juno. Объединенный игрок осложнит развитие других сервисов, таких как Gett, City Mobil, «Везет», полагает Фролов. Аналогичный пример он наблюдал в Китае, когда местный перевозчик Didi Chuxing также объединился с Uber. Раньше сервисы активно конкурировали, что вылилось в выгодные пользователям тарифы. Но сейчас период демпинга заканчивается, уверен Фролов.

Партнер UFG Private Equity (инвестировал в объединенную компанию RuTaxi и «Сатурна») Артур Акопьян считает, что сделка Uber и «Яндекс.Такси» стала следствием дотации со стороны сервисов: в условиях высокой конкуренции компании снижали цены и фактически возмещали стоимость поездок как водителям, так и пассажирам. По его оценкам, на дотации компании тратили десятки миллионов долларов ежемесячно. Такой уровень конкуренции рынок просто не может долго поддерживать, говорит Акопьян. Он напоминает, что объединение RuTaxi и «Сатурна» стало одним из первых признаков скорой консолидации рынка. Он считает, что в конце концов из многообразия компаний должны остаться два-три игрока, а цены на такси вырастут.

«Это объединение повысит количество заказов и объем поездок для таксопарков, которые до этого работали только с одним из агрегаторов, а также упростит доступ таксопарков к большему числу пассажиров. Объединение платформы для водителей Uber и "Яндекс.Такси" позволит более эффективно распределять заказы между водителями и сократит время холостого пробега, что положительно отразится на заработках. С другой стороны, не думаю, что тарифная политика сервисов изменится – у новой структуры остается большое число конкурентов, таких как Fasten, RuTaxi, "Максим" и Gett, занимающих значительные доли рынка. Любые решения объединенной компании, ведущие к повышению тарифов для таксопарков, приведут только к перетеканию партнеров и водителей к компаниям-конкурентам, что окажет негативное влияние на качество сервиса. Вряд ли "Яндекс" и Uber этого не понимают», - сказала «Ведомостям» председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Приложения останутся

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок – и «Яндекс.Такси», и Uber – по-прежнему будут доступны пользователям. Но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом, подчеркивается в сообщении.

«Объединенная компания будет использовать технологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок», - отметили стороны.

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, теперь ее должны согласовать регуляторы. Стороны рассчитывают завершить объединение в IV квартале 2017 г. «Ходатайство об объединении бизнесов "Яндекса" и Uber по онлайн-заказу поездок в России и иных странах в ФАС России не поступало. Доли компаний на указанном рынке будут определены в ходе всестороннего рассмотрения ходатайства при его поступлении», - сказала начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«По прогнозам компании "Яндекс", доля их совместного с Uber бизнеса составит менее 50% на рынке. Соответственно, если доля объединенной компании составит менее 50%, а также если она не будет оказывать решающее влияние на функционирование рынка такси, не будет препятствовать конкуренции на рынке, сделка по слиянию двух компаний будет соответствовать требованиям антимонопольного законодательства», - считает старший юрист BGP Litigation Анастасия Евтушенко.

По статистике за минувший июнь, объединенная платформа охватит 127 городов в шести странах, на оба сервиса приходится 35 млн поездок в месяц, их суммарная стоимость составила 7,9 млрд руб.