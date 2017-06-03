«АвтоВАЗ» заключил соглашения с «Яндекс.Такси» и Uber

«Автоваз» заключил соглашения с операторами такси «Яндекс» и Uber об использовании своих автомобилей. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор на Петербургском международном экономическом форуме. «В первую очередь мы хотим, чтобы автомобили Lada были представлены в такси. Мы были рады подписать соглашения с "Яндекс.Такси" и Uber», — сказал Мор.

Продажи автомобилей Lada (легковые и LCV) в России в мае 2017 г. выросли почти на 22% примерно до 25 100 машин, по итогам пяти месяцев — на 10,5% до 112 800 машин. По сравнению с апрелем продажи ниже из-за праздничных дней (на 4,7%), но эта разница заметно меньше, чем в 2016 г. (16,4%).