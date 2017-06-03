«АвтоВАЗ» планирует поставить несколько сотен автомобилей в Китай в 2017 году

«АвтоВАЗ» планирует поставить в Китай в этом году несколько сотен автомобилей, сообщил президент концерна Николя Мор. По его словам, сейчас «АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайскими поставщиками, но также переговоры ведутся и с казахстанской «Бипек-авто».

«Китай - очень специфичная возможность для Lada 4x4 для сельских регионов. Мы обсуждаем [возможность поставок] напрямую с некоторыми партнерами. Также мы ведем переговоры с "Бипек-авто" в Казахстане. На 2017 г. [обсуждается поставка] несколько сотен, это не какие-то большие объемы», - сообщил он.