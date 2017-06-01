До конца года «АвтоВАЗ» может уволить больше 2000 человек

До конца 2017 г. на «АвтоВАЗе» под сокращение могут попасть больше 2000 человек. Как передает ТАСС, это в интервью телеканалу РБК заявил президент компании Николя Мор. Точное число сокращений сейчас обсуждается, добавил он.

В феврале «АвтоВАЗ» сообщал о планах уволить 740 человек, или около 2% штата. Тогда же компания просила у властей субсидии на переобучение и частичную компенсацию зарплаты тех, кого переведут в индустриальный парк при «АвтоВАЗе».