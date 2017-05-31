«АвтоВАЗ» хочет перевести 1300 бывших сотрудников в собственный индустриальный парк

Алексей Таранин

Михаил Смирнов, ныне слесарь дирекции технической поддержки индустриального парка «АвтоВАЗа», раньше работал на сборочно-кузовном производстве Kalina (входит в «АвтоВАЗ»). Но в начале 2017 г. работников предупредили, что в марте предприятие перейдет на односменный режим. Смирнов тут же начал искать работу и перевелся в индустриальный парк «АвтоВАЗа», который открылся в Тольятти в декабре 2016 г.

Смирнов – один из многих сотрудников автоконцерна, который мог остаться без работы в результате оптимизации персонала на предприятии. Сокращения «АвтоВАЗ» проводит уже четвертый год подряд на фоне падения продаж своей продукции. Индустриальный парк «АвтоВАЗа», созданный концерном на производственных площадях бывшего дочернего предприятия – Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), может частично решить проблемы трудоустройства высвободившихся работников. Бывшие автовазовцы будут работать в компаниях, которые станут резидентами индустриального парка. «Ведомости» решили выяснить, что это за проект и действительно ли он поможет рабочим.

На стадии подготовки

В индустриальном парке «АвтоВАЗ» собирается задействовать около 300 000 кв. м высвободившихся площадей. Вместе с другими рабочими Смирнов пока занимается подготовкой этих площадей для будущих резидентов парка. Он говорит, что в зарплате не потерял и даже имеет возможность работать по гибкому графику. Еще несколько десятков высококвалифицированных рабочих шестого разряда и инженеров с «АвтоВАЗа» принял в штат первый резидент парка – самарская компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. У бывших автовазовцев будет возможность работать по профессии, рассказывает исполнительный директор компании Юрий Елисеев. Для организации производства «Металлист-Самара» выкупила у «АвтоВАЗа» 187 единиц оборудования и арендовала около 20 000 кв. м площадей (в планах – арендовать еще 10 000 кв. м). До конца года компания планирует создать в парке около 300 рабочих мест.