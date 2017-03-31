За месяц «АвтоВАЗ» перевел в новое подразделение 1% персонала

В новое подразделение «АвтоВАЗа», созданное в рамках проекта индустриального парка, переведено около 400 человек, рассказал «Ведомостям» председатель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. Они продолжают получать зарплату в автоконцерне и занимаются подготовкой будущих рабочих мест, которые появятся с приходом резидентов парка, поясняет он. По его словам, в штат одного такого резидента – компании «Металлист-Самара» – уже перешло около 80 бывших работников «АвтоВАЗа». Эта самарская компания развивает производство в Тольятти на принадлежащих «АвтоВАЗу» площадях бывшего ВМЗ. Как ожидается, до конца 2017 г. «Металлист-Самара» привлечет около 300 человек и примерно столько же – в 2018 г., говорит Зайцев. Около 1000 человек обещает привлечь Сбербанк, который собирается осенью открыть в одном из помещений «АвтоВАЗа» call-центр. Всего в проекте индустриального парка компания собирается задействовать около 300 000 кв. м высвободившихся площадей.

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