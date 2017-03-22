«АвтоВАЗ» не может отгрузить столько машин, сколько заказали дилеры

Сроки доставки автомобилей Lada дилерам в последнее время значительно увеличились, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний «АвтоВАЗа». Обычно машины приходят в течение 10 дней, а сейчас срок увеличился примерно на неделю, поясняет один из них. Другой говорит, что ждет отгрузки заказанных автомобилей уже около трех недель. Правда, третий дилер «АвтоВАЗа» утверждает, что у него проблем с доставкой нет. Видимо, его заказы не попали на тот период, когда возникли проблемы с доставкой, комментирует один из его коллег.

«Безусловно, мы в курсе сложившейся ситуации. Для скорейшего ее разрешения нами дополнительно привлечены три логистические компании, которые вскоре полностью исправят ситуацию с доставкой автомобилей», – говорит представитель «АвтоВАЗа». Причины он не пояснил.

«АвтоВАЗ» помимо Lada выпускает машины для альянса Renault-Nissan, который его контролирует. При отгрузке машин приоритет, скорее всего, отдается Renault, предполагает один из дилеров. Представитель «АвтоВАЗа» это не комментирует. У дилеров Renault тоже были проблемы с доставкой машин, но в декабре 2016 г., рассказывает топ-менеджер одной из дилерских компаний французского автоконцерна. Чтобы ускорить процесс, Renault даже предложила дилерам самостоятельно увезти часть машин, вспоминает он. С 2017 г. перебоев с поставками не возникало, констатирует он.

Другой дилер «АвтоВАЗа» связывает увеличение сроков доставки Lada с дефицитом автовозов, который возник на фоне роста продаж марки. Об этом же говорит и человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа»: контракты с логистическими компаниями были заключены на определенное количество машин. По факту понадобилось отвезти больше, но автовозов не хватило. «АвтоВАЗ» уже провел новые тендеры и планирует нормализовать поставки примерно в течение недели, знает он.

Спрос на Lada в России растет с лета 2016 г., хотя рынок продолжает сокращаться. В январе – феврале продажи «АвтоВАЗа» в стране увеличились на 5%, а весь рынок легковых и легких коммерческих машин сократился на 4,5%, гласят данные АЕБ.

По словам одного из дилеров «АвтоВАЗа», увеличение сроков доставки машин не приведет к замораживанию части его средств: он не заказывал машины по предоплате. Проблемы с получением, размерами бонусов по итогам месяца и квартала тоже вряд ли возникнут – будет найдено компромиссное решение, уверен он и другие дилеры. Но, по его словам, ситуация опасна тем, что дилерские запасы машин сокращаются и в них скоро начнут образовываться бреши. В любом случае продажи в марте будут меньше, чем планировалось, – и это на фоне роста продаж Lada, сожалеет собеседник «Ведомостей». С другой стороны, лучше недооценить спрос, а затем при необходимости в авральном режиме решить вопрос доставки, чем переоценить и затарить склады дилеров: проблем в этом случае будет больше, комментирует человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа». С ним согласен исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Дефицит автовозов возникает время от времени у разных брендов из-за колебаний на рынке и ограниченных возможностей перевозчиков. Ведь последние из-за сокращения спроса оптимизировали и собственный парк, добавляет он. На такие случаи дилерам лучше иметь на складе дополнительные запасы наиболее ходовых комплектаций популярных моделей, чтобы не потерять клиентов, которые не захотят ждать и могут уйти к конкурентам, советует он.