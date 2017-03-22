Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Kalina и Granta едут к дилерам

«АвтоВАЗ» объявил крупнейшую отзывную кампанию

В сервисной кампании, которая пройдет до конца года, участвует более 100 000 автомобилей семейства Kalina/Granta
«АвтоВАЗ» объявил крупнейшую отзывную кампанию в своей истории
«АвтоВАЗ» объявил крупнейшую отзывную кампанию в своей истории
Андрей Махонин / Ведомости

Росстандарт согласовал программу добровольного отзыва 106 723 автомобилей Lada Kalina и Granta, подготовленную «АвтоВАЗом», сообщило ведомство во вторник. Отзыв затрагивает автомобили, реализованные с 3 сентября 2015 г. по настоящее время. Для сравнения: с сентября 2015 г. по февраль 2017 г. в России было продано почти 170 000 Granta (на эту модель пришлось примерно 80% этих продаж) и Kalina, по данным АЕБ.

Причина – возможное перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач, поясняет Росстандарт.

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
14:02 22.03.2017
Сам по себе отзыв проданных автомобилей - это цивилизованный способ "работы над ошибками". В случае Автоваза смущает то обстоятельство, что последние 6 лет работа в основном идет над одной и той же ошибкой: перетиранием троса сцепления у авто с механкой. Ге надоело наступать на одни и те же грабли?
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