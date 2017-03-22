«АвтоВАЗ» объявил крупнейшую отзывную кампанию

В сервисной кампании, которая пройдет до конца года, участвует более 100 000 автомобилей семейства Kalina/Granta

Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Kalina и Granta едут к дилерам

Росстандарт согласовал программу добровольного отзыва 106 723 автомобилей Lada Kalina и Granta, подготовленную «АвтоВАЗом», сообщило ведомство во вторник. Отзыв затрагивает автомобили, реализованные с 3 сентября 2015 г. по настоящее время. Для сравнения: с сентября 2015 г. по февраль 2017 г. в России было продано почти 170 000 Granta (на эту модель пришлось примерно 80% этих продаж) и Kalina, по данным АЕБ.

Причина – возможное перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач, поясняет Росстандарт.