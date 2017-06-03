«АвтоВАЗ» планирует продать более 300 000 машин

Продажи автомобилей Lada за год могут превысить 300 000 шт., сообщил сегодня Николя Мор, президент ПАО «АвтоВАЗ».

«Мы должны сообщить поставщикам, что нам понадобится больше комплектующих», - сказал он, добавив, что показатель будет также зависеть от возможности поставщиков. Кроме этого завод планирует отправить на экспорт до конца года 25 000 машин. Долю экспорта на предприятии планируют в перспективе увеличить до 20% от общего объема продаж.

Общий рост автомобильного рынка в России составит 5-10% по итогам года, считает Мор.

По его словам, продажи автомобилей Lada за пять месяцев выросли на 10,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Мы видим увеличение доли продаж в Москве и Петербурге, что связано в том числе с улучшением дилерской сети», - заметил Мор.

Цены на автомобили останутся стабильными до конца года, заверил он. «АвтоВАЗ» планирует выйти на операционную прибыль в 2018 г.