«АвтоВАЗ» отзывает 4466 автомобилей Lada из-за проблем со сцеплением

Росстандарт сообщил об отзыве 4466 автомобилей Lada (Kalina, Granta Sport). Отзыву подлежат автомобили, купленные с 3 сентября 2015 г. по сегодняшний день. Причиной отзыва является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач).

«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, по телефону или путем рассылки писем. Их попросят обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут сами определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сравнив его VIN-код с перечнем, приведенным на сайте Росстандарта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

«На транспортных средствах Lada Kalina и Granta Sport будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые», — говорится в сообщении Росстандарта.