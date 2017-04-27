«АвтоВАЗ» втрое снизил квартальный убыток

Чистый убыток ПАО «АвтоВАЗ» в I квартале 2017 г. по МСФО сократился втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,81 млрд руб., говорится в отчете компании.

В своем сообщении «АвтоВАЗ» раскрыл показатель операционного убытка, который составил 1 млрд руб. По данным компании, этот показатель улучшился на 84% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Часть улучшений финансовых результатов связана с разовыми эффектами, такими как переоценка резервов. Выручка «АвтоВАЗа» за этот период выросла на 19,7% до 45,983 млрд руб.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО по итогам 2016 г. снизился на 39,3% до 44,8 млрд руб. В начале этого года гендиректор Renault Карлос Гон говорил, что «АвтоВАЗ» станет прибыльным в 2018 г. даже при сохранении нестабильности на российском авторынке.