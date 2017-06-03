«АвтоВАЗ» пообещал сохранить цены на прежнем уровне до конца года

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что компания сохранит цены на свою продукцию на прежнем уровне до конца текущего года. «Цены останутся на прежнем уровне. Конечно, не говоря о новых опциях в автомобилях. На данный момент — до конца этого года», — сказал Мор на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Мор сообщал, что продажи «АвтоВАЗа» в мае выросли на 22,6% до 22 400 машин. По итогам января — мая продажи выросли на 10,5% до 112 800 единиц. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь - апрель 2017 г. «АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей марки Lada на российском рынке на 7,7%.