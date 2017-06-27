Почему оставил пост гендиректор Uber Трэвис Каланик

Он сделал ставку на потребителей и не учел интересы работников

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Что не так с Uber

Алексей Таранин

Однажды февральским вечером в начале этого года к основателю сервиса Uber Трэвису Каланику обратился один из водителей Uber и между ними произошел неприятный разговор.

Каланик: Нам необходимо было снижать цены, у нас есть конкуренты, иначе мы бы разорились...

Водитель: Люди не верят тебе больше. Я потерял $97 000 и обанкротился из-за тебя. Ты меняешь условия каждый день.

Каланик: Подожди секунду, что я поменял в Uber Black?

Водитель: Ты поменял весь бизнес, ты снизил цены.

Каланик: На Uber Black?