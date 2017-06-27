Менеджмент
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Что не так с Uber

Почему оставил пост гендиректор Uber Трэвис Каланик

Он сделал ставку на потребителей и не учел интересы работников

Однажды февральским вечером в начале этого года к основателю сервиса Uber Трэвису Каланику обратился один из водителей Uber и между ними произошел неприятный разговор.

Каланик: Нам необходимо было снижать цены, у нас есть конкуренты, иначе мы бы разорились...

Водитель: Люди не верят тебе больше. Я потерял $97 000 и обанкротился из-за тебя. Ты меняешь условия каждый день.

Каланик: Подожди секунду, что я поменял в Uber Black?

Водитель: Ты поменял весь бизнес, ты снизил цены.

Каланик: На Uber Black?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике