Пять признаков по-настоящему инновационной компании

Алексей Таранин

Исследование, проведенное McKinsey, показало, что 94% опрошенных руководителей не удовлетворены результатами своей компании в сфере инноваций. Серьезные усилия, предпринятые многими бизнесами по перестройке цепи поставок, повышению качества товаров или введению экономии по принципу шести сигм, принесли огромные дивиденды. Но когда речь заходит об инновациях, пропасть между ожиданиями и результатами, похоже, нисколько не уменьшается. В чем же дело?

Сколько бы мозговых штурмов ни проводили ваши сотрудники, от них не будет никакого толка, если у них нет доступа к начальному капиталу для создания прототипа и тестирования своих идей. И даже самый безупречный интернет-ресурс по сбору идей не принесет плода, если ваши сотрудники не обладают инновационным мышлением.

Никакой инструмент или метод стимулирования инноваций в отдельности не способен принести постоянных экономически выгодных новаторских прорывов, как не способна на это и мешанина из не скоординированных между собой процедур. Необходимо, чтобы слаженно работали все компоненты: навыки, инструменты, оценка результатов, платформы, специальные должности, система поощрений и ценности. Вот пять главных компонентов, которые не должны оставаться за бортом.

1. Обученные сотрудники

Очень мало компаний систематически инвестирует в повышение новаторских навыков своих специалистов. Большие боссы вопреки всем научным фактам верят в то, что несколько одаренных от природы индивидов способны к творчеству изначально, а остальные не способны породить хоть сколько-нибудь стоящую идею, не считая идей блюд для корпоративной столовой. Ведь каждый день высшее руководство компаний заваливают идеями. И большинство из них либо удручающе сырые, либо откровенно идиотские. Не каждый догадается, что причина кроется в необученности людей нужным навыкам, в отсутствии возможности попрактиковать новаторское мышление.