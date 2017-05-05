Покупка стартапа или акселератор: что лучше?

Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Покупка стартапов или акселератор: что лучше?

Сегодня многие корпорации пытаются сотрудничать со стартапами, чтобы развить собственные инновации. Выбор формы сотрудничества зависит от того, хочет корпорация заработать или сэкономить, изменить корпоративную культуру или ускорить выпуск новых продуктов.

Создание инкубатора или акселератора. Это один из наиболее популярных инструментов развития корпоративных инноваций, но не самый эффективный. Акселератор предоставляет стартапам рабочую площадку, а также разного рода поддержку – доступ к технологиям и каналам сбыта, помощь в юридических вопросах, нетворкинге и маркетинге, а иногда инвестиции на старте или после завершения программы. На Западе акселерационные программы часто организуются в сотрудничестве с успешным акселератором, пример – сотрудничество акселератора TechStarts c Google, Microsoft, IBM и American Airlines.

Я рекомендую создавать корпоративный акселератор только тем компаниям, которые достаточно гибки, чтобы запустить его за три месяца с момента появления идеи. Даже в случае успешной акселерации дальнейшая судьба попавших туда стартапов при более плотном и длительном взаимодействии с корпорацией находится под сомнением. Пока корпорация не научится быть гибкой, быстрой и инновационной, она будет тормозить все стартапы, с которыми начнет взаимодействовать.

Создание внутреннего акселератора с участием собственных сотрудников. Это самый дешевый способ. Сотрудники знают бизнес-процессы и потребности компании. Но риск заключается в том, что корпоративная культура часто настолько задавливает предпринимательскую инициативу в сотрудниках, что они теряют способность создавать какие-либо инновационные решения.