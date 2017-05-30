Менеджмент
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Успеть за переменами

Во всем мире компании вкладывают пятую часть бюджета в новые технологии

Россию спасает импортозамещение

Российские компании отстают от западных в части внедрения цифровых технологий в среднем на 2–3 года, говорит президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. Лучше других отраслей развивается ритейл, потому что высокая конкуренция в этой сфере подталкивает компании к внедрению новых технологических решений, замечает председатель правления IBS Сергей Мацоцкий. Так, сеть магазинов «Дикси» недавно решила омолодить своего покупателя и сейчас внедряет систему распознавания лиц в торговом зале. Система сегментирует профиль покупателя по полу и возрасту, определяет, в какое время и день недели покупатель посещает конкретный магазин. На основе полученных данных компания планирует ассортимент и корректирует маркетинговую политику, чтобы магазины больше посещали молодые семьи с хорошим доходом. А в X5 Retail Group рассказывают, что в начале 2017 г. инициировали разработку стратегии управления Big Data, сейчас идут консультации с разработчиками технологий. На новые технологии компания в 2016 г. потратила 11,8 млрд руб., или 15% от своих капитальных затрат.

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