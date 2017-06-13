Как не ошибиться при покупке малого бизнеса

Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Как купить малый бизнес

А. Таранин

В Гарвардской школе бизнеса на курс по приобретенному бизнесу ежегодно записываются десятки студентов и слушателей. Один из них, бывший инвестменеджер Тони Баутиста, встал у руля компании Fail Safe Testing, испытывающей оборудование для пожарных служб. Другой, бывший офицер Грег Амбросия, купил и возглавил City Wide Building Services – фирму, которая занимается мойкой окон. А бывший инженер Дженнифер Браус получила MBA и стала владельцем и руководителем биллинговой организации System Design West.

Подходит ли вам приобретенный бизнес, зависит от вашего характера и предпочтений. Как правило, люди стремятся получить не только финансовую выгоду, но и моральное и профессиональное удовлетворение.

Главное преимущество этого пути – мгновенный эффект. Не нужно пробивать бюрократические стены и корпеть над бизнес-планами: вы получаете живой организм – и ваши решения сразу дают результат.

Еще один плюс – более гибкий режим, чем в молодой или крупной организации. Глава небольшой устоявшейся компании редко работает по ночам, и он сам диктует правила.