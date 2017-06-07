Чем «Бизнес-навигатор» помогает малым предпринимателям

А.Таранин

Индивидуальный предприниматель из Тулы Софья Умеренкова открыла собственное дело 1,5 года назад, когда у нее родился сын. Она шьет детские одеяла и подушки для знакомых и клиентов, которых находит в социальных сетях. К марту 2017 г. женщина зарабатывала 37 500 руб. в месяц, но больше заказов молодая мать выполнять на дому не могла. Тогда Умеренкова решила снять помещение под мастерскую. Но за аренду 15 кв. м просили 12 000 руб., что было для Умеренковой дорого. Проблема решилась, когда муж предпринимательницы случайно наткнулся в интернете на портал «Бизнес-навигатор», через который она сняла помещение в 25 кв. м за 6000 руб. в месяц в местном бизнес-инкубаторе. По словам предпринимательницы, после переезда количество клиентов выросло: раньше изделия покупали трое из 10 обратившихся клиентов, а теперь – семь из 10. Месячная выручка подросла до 48 800 руб.

Корпорация МСП запустила онлайн-портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства» в сентябре 2016 г. Гендиректор корпорации Александр Браверман говорит, что портал изначально задуман как ресурс, где в режиме одного окна небольшие предприятия торговли и сферы услуг могут получить информацию о видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки малого бизнеса и о специализированных кредитных продуктах, узнать, что нужно для открытия нового бизнеса. Предприниматели, опрошенные «Ведомостями», считают инициативу полезной, но говорят, что до реализации заявленных корпорацией планов пока далеко.

Пошаговая инструкция

К примеру, вы хотите открыть столовую, рассуждает Браверман. Нужно найти помещение в самой походящей части города. В системе содержится информация о 250 000 объектов федеральной, муниципальной и коммерческой недвижимости, а также данные о 844 000 организаций, предоставленные компанией 2ГИС. Кроме того, навигатор использует данные Росреестра и «Яндекс.Карт».