Когда предпринимателю не хватает залога
- Оксана Гончарова
- / Ведомости
Свой первый фитнес-клуб Gym-gym предприниматель Александр Голубин открыл в Ростове-на-Дону в ноябре 2015 г. А второй – в марте этого года в Москве, для чего ему понадобилось 15 млн руб. на закупку спортивного оборудования. Банк оценил это оборудование в качестве залога почти с 50%-ным дисконтом и кредит мог выдать только на сумму не более 7,5 млн руб. Но выход нашелся – под поручительство Московского гарантийного фонда предпринимателю дали ссуду в полном размере по ставке 14% годовых.
Основная проблема малого бизнеса – нехватка залога. Но предприниматели могут воспользоваться инструментами льготного кредитования – либо гарантией Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП), либо поручительством гарантийных фондов. «Ведомости» выяснили, что удобнее для заемщика.
Москва гарантирует
В 2008 г. вступил в действие закон 209-ФЗ о поддержке малого и среднего предпринимательства. В регионах стали появляться государственные фонды, которые выдают поручительства по кредитам малым и средним предпринимателям. Сегодня их 82, самый крупный – Московский гарантийный фонд с капиталом 9,19 млрд руб. Он основан в 2006 г. и за 10 лет выдал поручительств на сумму 43,89 млрд руб.
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