Почему из врачей получаются хорошие управленцы

Алексей Таранин

Клиника Mayo – лучшее лечебное учреждение в рэнкинге US News and World Report (USNWR) за 2016 г. Кливлендская клиника занимает второе место. Генеральные директора обеих организаций – высококвалифицированные врачи Джон Ноузуорти и Делос Косгроув. Более того, оба этих лечебных учреждения возглавляли врачи с момента их основания около 100 лет назад. Не говорит ли это об общем правиле?

В 2011 г. было опубликовано исследование, посвященное гендиректорам 100 лучших клиник из рейтинга USNWR в трех медицинских специализациях: онкологии, болезнях ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваниях. Авторы исследования задали простой вопрос: какие лечебные учреждения получают более высокие оценки – те, что возглавляют специалисты с медицинским образованием или управляемые профессиональными менеджерами, а не медиками? И клиники, управляемые врачами, получили оценки в среднем на 25% выше, чем те, во главе которых стояли управленцы от здравоохранения.

Подобную корреляцию обнаруживают и другие исследования. Из работ Ника Блума, Рафаэллы Садун и Джона ван Реенена видно, насколько важно для эффективности больницы применение хороших менеджерских практик. Также эти исследователи обнаружили, что самый значительный положительный эффект имело увеличение доли менеджеров с медицинским образованием. Иными словами, разделение между медицинскими и управленческими компетенциями в лечебных учреждениях ассоциировалось с неудовлетворительным менеджментом.

Ценные качества

Какие качества врачей-руководителей могут играть роль в более высокой эффективности управляемых ими организаций? Создает ли лидер-медик более теплую и продуктивную рабочую атмосферу для других врачей, поскольку является одним из них? Помогает ли доктору в руководстве учреждением понимание мотивации других медиков? Когда этот вопрос задали доктору Делосу Косгроуву, гендиректору Кливлендской клиники, он ответил: «Доверие коллег». Другими словами, когда выдающийся врач возглавляет крупную клинику, это посылает окружающим сигнал о том, что он проделал весь профессиональный путь и тем самым приобрел доверие и понимание нужд коллег. Этот сигнал о доверии передается и заинтересованным лицам вне клиники: будущим сотрудникам, пациентам, фармацевтической промышленности, жертвователям.