Как конкурент Uber – компания Lyft воспользовалась уходом Трэвиса Каланика

Алексей Таранин

Основатели Lyft Логан Грин и Джон Циммер недавно распространили среди своих сотрудников письмо, в котором – как будто совершенно искренне – призывали свою команду не злорадствовать по поводу тех бед, что постигли недавно Uber. Между тем повод для злорадства у Lyft все же есть, и компанию легко понять. Годами она вела ожесточенную и затратную борьбу с Uber. Конкуренты, оба из Сан-Франциско, наперегонки снижали тарифы, чтобы привлечь клиентов. Они переманивали друг у друга водителей, обещая более выгодные условия, и копировали новые функции сразу же, как только они появлялись в приложении конкурента.

Острая борьба

Lyft пока отстает от Uber по размеру, но всегда старалась создать репутацию компании, которая ведет себя порядочнее конкурента. Ее забавный розовый логотип контрастирует со строгой черно-белой эмблемой Uber. В ноябре, задолго до начала череды скандалов в Uber, Lyft запустила на телевидении серию рекламных роликов, в которых топ-менеджеры вымышленного конкурента плели интриги против Lyft, что было прямым намеком на Uber. Кроме того, в роликах высмеивались способы работы конкурента – в Uber водителям разрешалось принимать от пассажиров чаевые.

Но все эти методы борьбы выглядят несерьезными, если посмотреть на то, как боролась со своим конкурентом Uber. Так, в апреле этого года издание Information со ссылкой на источники сообщило, что компания Каланика следила за водителями Lyft c помощью программы Hell («Ад»). По данным издания, приложение использовалось в 2014–2016 гг. Программа создавала поддельные аккаунты пассажиров, чтобы отслеживать перемещения водителей Lyft. Делалось это с целью изучения предпочтений таксистов, чтобы потом предлагать им бонусы и тем самым поощрять их тратить больше времени именно на заказы Uber. Издание уточняло, что по крайней мере 60% водителей Lyft работало еще и на Uber. Согласно данным Information несколько человек в Uber, в том числе сам Каланик, знали о Hell. Но представитель Uber эту информацию изданию не прокомментировал.