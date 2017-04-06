Зачем Uber менять корпоративную культуру

Публичная реакция Каланика на скандалы была довольно формальной и свелась к постам в его блоге

Компания Uber Technologies собирается серьезно изменить корпоративную культуру, заявила в конце марта журналистам член совета директоров компании Арианна Хаффингтон. Основательница и главный редактор американского интернет-издания The Huffington Post, Хаффингтон вошла в совет директоров Uber Technologies в прошлом году специально, чтобы развить «эмоциональную» сторону компании. Она сказала также, что Uber уже некоторое время ищет кандидатов на должность главного операционного директора и уже значительно продвинулся на этом пути. Тот, кто займет эту должность, будет помогать в управлении компанией ее основателю и генеральному директору Трэвису Каланику.

В последнее время Хаффингтон часто приходится выступать от лица Uber. Компания переживает ряд скандалов вокруг некоторых ее топ-менеджеров, рост недовольства водителей, клиентов и сотрудников. В феврале бывшая сотрудница Uber обвинила одного из менеджеров компании в сексизме и домогательствах. Девушка рассказала, что она и другие женщины в компании систематически подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих коллег, а руководство закрывало на это глаза из-за квалификации и опытности таких работников. Каланик нанял для расследования этих фактов бывшего генпрокурора США Эрика Холдера. Хаффингтон следит за ходом расследования от имени совета директоров.

В марте в сеть попала видеозапись конфликта Каланика с одним из водителей Uber. Генеральный директор поскандалил с водителем Фаузи Камелем из-за низких зарплат таксистов. После этого Каланик признал, что в одиночку управлять компанией ему нелегко и он нуждается в помощи. Однако публичная реакция Каланика на скандалы была довольно формальной и свелась к постам в его блоге и к адресованным сотрудникам компании письмам, которые затем попали в сеть.

«В компании действительно есть стремление к внутренним изменениям, – заявила Хаффингтон. – Ключом к успеху станет создание великой культуры. И в будущем в Uber не будет места хамам, даже если они великолепные работники. Не будет допускаться никакое поведение, за исключением абсолютно уважительного».