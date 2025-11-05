Газета
Продажи новых автомобилей в России упали за 10 месяцев на 22%

Продажи новых легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов в России в период с января по октябрь 2025 г. сократились на 22% в сравнении с 10 месяцами 2024 г. – до 1,197 млн единиц, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Продажи новых автомобилей, произведенный в России, составили 657 600 шт. За отчетный период это число сократилось на 3%. Всего за 10 месяцев рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%), рынок LCV – 86 700 (-23%), грузовиков – 46 400 (-56%), автобусов – 9600 (-42%).

В октябре продажи новых автомобилей подскочили на 34% по сравнению с сентябрем 2025 г. Было продано 183 400 машин. Это на 81,7% больше, чем в июне, когда продажи достигли минимума за год. По сравнению с октябрем 2024 г. рынок снизился на 8%.

22 октября генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин отмечал, что по итогам 2025 г. продажи грузовых автомобилей компании на российском рынке составят около 50 000 единиц. По его словам, доля «Камаза» на рынке уже достигла 34%, увеличившись вдвое по сравнению с 2024 г. Компания остается крупнейшим автопроизводителем России и входит в двадцатку мировых лидеров по выпуску тяжелых грузовиков.

