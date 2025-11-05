Продажи новых автомобилей в России упали за 10 месяцев на 22%

В октябре продажи новых автомобилей подскочили на 34% по сравнению с сентябрем 2025 г. Было продано 183 400 машин. Это на 81,7% больше, чем в июне, когда продажи достигли минимума за год. По сравнению с октябрем 2024 г. рынок снизился на 8%.