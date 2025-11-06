В Россию в октябре ввезли рекордное число подержанных легковых машин

По данным «Автостата», рекордным также стал ввоз новых легковых машин. За октябрь в Россию было импортировано 49 500 таких автомобилей. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. импорт упал на 56%. Эксперты агентства связали высокие объемы импорта с вступлением в силу нового утилизационного сбора в декабре 2025 г.