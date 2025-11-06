В Россию в октябре ввезли рекордное число подержанных легковых машин
Ввоз легковых автомобилей с пробегом в Россию в октябре 2025 г. стал рекордным за более чем 25 лет. Всего в страну ввезено 59 900 подержанных легковых машин. Об этом заявил директор «Автостата» Сергей Целиков на оперативном онлайн-совещании.
«Это рекорд. От 60 000 в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики», – подчеркнул Целиков (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что лидером среди марок автомобилей стала Toyota, а наиболее востребованной моделью – Honda Freed.
По данным «Автостата», рекордным также стал ввоз новых легковых машин. За октябрь в Россию было импортировано 49 500 таких автомобилей. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. импорт упал на 56%. Эксперты агентства связали высокие объемы импорта с вступлением в силу нового утилизационного сбора в декабре 2025 г.
Самым импортируемым брендом в октябре стал китайский Geely, среди моделей первое место получил кроссовер Geely Atlas. В топ-5 стран – импортеров в Россию вошли КНР (65,5%), Киргизия (16,9%), Казахстан (5,1%), Республика Корея (4,6%) и Белоруссия (3,6%).
1 ноября правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто. Они вступят в силу 1 декабря 2025 г.