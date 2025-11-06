«Автостат»: в Россию ввезли рекордное число новых легковых машин в октябре
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в октябре стал рекордным за 2025 г. Всего в страну ввезено 49 500 таких машин. Об этом сообщает «Автостат».
В то же время импорт новых легковых автомобилей в октябре 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. упал на 56%. Эксперты аналитического агентства связали высокие объемы импорта с предстоящим вступлением в силу нового утилизационного сбора. Отмечается, что ввоз легковых машин постепенно растет с июня. Тогда показатель составил 25 800 автомобилей. В феврале был зафиксирован минимальный показатель текущего года – 16 200 машин.
Самым импортируемым брендом в октябре был китайский Geely, среди моделей первое место занял кроссовер Geely Atlas. В топ-5 стран – импортеров в РФ вошли Китай (65,5%), Киргизия (16,9%), Казахстан (5,1%), Республика Корея (4,6%) и Белоруссия (3,6%).
6 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2025 г. снизились на 3% год к году до 165 702 единиц. До этого лучшая динамика рынка в годовом выражении фиксировалась в январе, когда рынок вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 89 072 машины. В последующие месяцы реализация падала, темпы снижения продаж находились в диапазоне от 11 до 46%.
Среди представленных на российском рынке брендов в октябре самым продаваемым автомобилей остается Lada, за месяц реализован 33 251 автомобиль (-26% к тому же месяцу 2024 г.). Китайский Haval занял второе место – 26 125 машин (+10%). В тройку лидеров вошел Geely – 14 238 шт. (-17%), а продажи старого модельного ряда этой же марки, выпускаемого под белорусско-китайским брендом Belgee, выросли в 2,5 раза до 10 780 машин.
29 сентября гендиректор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России на неделе с 22 по 28 сентября выросли на 21% по сравнению с прошлой неделей до 32 287 штук. Среди факторов роста он назвал анонс возможных изменений порядка расчета утилизационного сбора Минпромторгом и завершение распродаж прошлогодних стоков, скопившихся у дилеров.
1 ноября кабмин утвердил новые правила расчета утильсбора на легковые авто. Они вступят в силу 1 декабря 2025 г.