«Автостат»: в Россию ввезли рекордное число новых легковых машин в октябре

6 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2025 г. снизились на 3% год к году до 165 702 единиц. До этого лучшая динамика рынка в годовом выражении фиксировалась в январе, когда рынок вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 89 072 машины. В последующие месяцы реализация падала, темпы снижения продаж находились в диапазоне от 11 до 46%.