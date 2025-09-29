Перспективы увеличения утильсбора подстегнули продажи автомобилей

Рост продаж за прошлую неделю составил почти 30%, говорит председатель совета директоров «Фаворит-моторс» Владимир Попов. В качестве причины он также называет ожидаемую индексацию утильсбора из-за изменения методики его расчета. Даже несмотря на то что изменения во многом нацелены на ограничение ввоза по параллельному импорту, покупатели понимают, что следом подорожают и машины из официальных поставок, отмечает собеседник. По оценке Попова на основании имеющихся у «Фаворита» стоков, всплеск продаж продлится примерно 42 дня, после чего в салоны поступят автомобили из свежих партий по новым ценам.