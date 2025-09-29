Перспективы увеличения утильсбора подстегнули продажи автомобилей

Перспективы увеличения утильсбора подстегнули продажи автомобилейОни вышли на максимум с начала года
Продажи новых легковых автомобилей в России на неделе с 22 по 28 сентября выросли на 21% по сравнению с предыдущей неделей и составили 32 287 штук. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков 29 сентября. Статистика основана на данных «Электронного паспорта».
По данным топ-менеджера «Автостата», это значение – рекорд недельных продаж с начала 2025 г., а позитивную динамику показали все марки из топ-20 рынка. Целиков выделяет несколько факторов, которые привели к сложившейся ситуации.
По его словам, первый из них – это анонс возможных изменений порядка расчета утилизационного сбора Минпромторгом с 1 ноября 2025 г. Ведомство 12 сентября сообщило о планах привязать формирование базовой ставки сбора на новый автомобиль к типу и объему двигателя, а коэффициент в формуле расчета – к данным о мощности машины.
На данный момент для легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Базовая ставка сбора является фиксированной и для легковых машин составляет 20 000 руб. Но сейчас все большим спросом пользуются транспортные средства с небольшими объемами двигателя, включая гибриды, поэтому расчет сбора на основании объема двигателя теряет актуальность, пояснял Минпромторг.
Для физлиц, которые ввозят автомобили в Россию для личного пользования, сохранят льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 л. с. – 3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет.
Вторым фактором всплеска спроса гендиректор «Автостата» называет завершение распродаж прошлогодних стоков, скопившихся у дилеров. Ранее Целиков оценивал размер складских запасов легковых автомобилей предыдущих лет выпуска на уровне 135 000–140 000 штук к началу сентября. До этого такой размер товарных запасов наблюдался лишь в 2009 г.
Снижение ключевой ставки ЦБ и падение доходности банковских вкладов также сыграли на пользу авторынку, считает «Автостат». Сразу несколько крупных банков – Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк – отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку с 18 до 17% 12 сентября и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. Также на неделе до решения ЦБ ставки по вкладам снизили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения.
Продажи на минувшей неделе поддержали хорошие кредитные предложения и рассрочки при покупке автомобилей некоторых брендов, отмечает Целиков. По его оценке, высокие недельные результаты рынок будет показывать вплоть до середины ноября.
Рост продаж за прошлую неделю составил почти 30%, говорит председатель совета директоров «Фаворит-моторс» Владимир Попов. В качестве причины он также называет ожидаемую индексацию утильсбора из-за изменения методики его расчета. Даже несмотря на то что изменения во многом нацелены на ограничение ввоза по параллельному импорту, покупатели понимают, что следом подорожают и машины из официальных поставок, отмечает собеседник. По оценке Попова на основании имеющихся у «Фаворита» стоков, всплеск продаж продлится примерно 42 дня, после чего в салоны поступят автомобили из свежих партий по новым ценам.
Динамика по выдаче новых машин в «Рольфе» – плюс 20% к августу, а по итогам сентября рост может составить до 25%, отмечает директор профильного департамента компании Николай Иванов. Как и Попов, он связывает это с новой формулой расчета утильсбора. С 12 сентября, когда Минпромторг сообщил об этом, контрактование в «Рольфе» подскочило более чем на 70%, говорит Иванов.
Реальные продажи на прошлой неделе опережали регистрации новых транспортных средств, полагает гендиректор «Автоспеццентра» (АСЦ) Андрей Терлюкевич. По его словам, в АСЦ рост составил почти 30%. Топ-менеджер полагает, что по итогам текущей недели регистрации превысят значение предыдущей. Анонс постановления о новых правилах расчета утильсбора спровоцировал резкий рост спроса в последние недели, отмечает он. По оценке Терлюкевича, повышенный спрос сохранится до ноября, а дальше на рынке снова наступит охлаждение.
Увеличение продаж на прошлой неделе составило 23% к предыдущей, говорит директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров. Наиболее вероятный драйвер такого роста – это проект закона об изменение правил начисления утильсбора, соглашается он с остальными дилерами. Но Петров отмечает, что на предыдущей неделе объем звонков [покупателей] уже пошел на убыль, и, таким образом, к середине октября продажи войдут в свой привычный сезонный ритм.
Анонс изменения в формулу расчета утильсбора имеет временное влияние на рынок – спрос просто сдвигается на более ранний период, отмечает аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов. В качестве более долгосрочной тенденции оживления рынка он называет отложенный спрос, который сформировался за первое полугодие. Собеседник также признает в качестве катализатора продаж снижение процентных ставок в экономике и небольшое снижение курса рубля, вслед за которым обычно растут цены на машины. В начале сентября курс составлял 80,43 руб. за $1, к 12 сентября он достиг пиковых 85,66 руб., а на 30 сентября ЦБ установил курс доллара в 83,87 руб.
За первые 8 месяцев 2025 г. в России, по данным «Автостата», было продано 773 264 новых легковых автомобиля, это на 23% меньше, чем в тот же период прошлого года.