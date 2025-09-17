Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году вырастут до 1,5 млн штук

Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году вырастут до 1,5 млн штукОсновным фактором восстановления рынка станет снижение ключевой ставки ЦБ
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные «Ведомостями» аналитики рынка.
Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков допускает, что в отсутствие новых макроэкономических шоков и при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России рынок продолжит плавное восстановление. В таком случае ежемесячные продажи новых легковых автомобилей будут достигать порядка 12 000 шт. и в результате за 2026 г. выйдут на уровень 1,5 млн единиц. Это на 20% больше, чем базовый прогноз «Автостата» на 2025 г. (1,25 млн машин).
Ключевая ставка с конца октября 2024 г. была на уровне 21%, в начале июня 2025 г. ЦБ снизил ее до 20%, в июле – до 18%, в сентябре – до 17%.
Официальный прогноз «Автостата» на 2026 г. пока не сформирован, но в качестве его базового сценария предполагается достижение рынком объема около 1,5 млн проданных машин, сказал «Ведомостям» исполнительный директор агентства Сергей Удалов.
При благоприятных условиях в 2026 г. может быть продано порядка 1,5 млн новых легковых автомобилей, соглашается директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи. Она добавила, что вслед за снижением ключевой ставки должны быть смягчены макропруденциальные ограничения, чтобы повысить доступность автокредитования.
Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в России доля отказов по заявкам на автокредиты в августе 2025 г. составила 77%, что на 4,7 п. п. меньше по сравнению с августом прошлого года. Общий объем выданных автокредитов в январе – июле 2025 г. (последние доступные данные) составил 713,6 млрд руб. (-46% г/г).
Темпы роста продаж в следующем году будут обеспечены эффектом низкой базы текущего года, говорит аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. По его словам, в 2025 г. общее падение продаж новых легковых автомобилей составит 22% к 2024 г. до 1,23 млн единиц. В следующем году можно ожидать выхода на показатели в 1,55 млн проданных автомобилей.
Еще одной причиной восстановления спроса на новые автомобили в России может стать изменение порядка расчета утильсбора, считает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. В случае отмены льготных коэффициентов сбора на машины мощностью более 160 л. с. для физлиц, ввозящих автомобили для личного пользования, может сократиться импорт подержанных японских, немецких и корейских марок и вырасти спрос на официально продаваемые и производимые в России бренды, полагает эксперт. По его данным на примере августа, в месяц импортировано 29 300 новых машин и 45 600 подержанных.
Минпромторг планирует изменить с 1 ноября 2025 г. методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей («Ведомости» писали об этом 12 сентября). Начисление сбора будет привязано к мощности двигателя выпускаемого в обращение транспортного средства. Чтобы снизить вероятность некорректных расчетов, Минпромторг предлагает формировать базовую ставку сбора на основании типа и объема двигателя автомобиля, а коэффициент – на основании данных о мощности машины.
Вместе с этим предлагаются и упомянутые изменения для физлиц. Для них сейчас ставка утильсбора составляет 3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за транспортное средство старше трех лет.
Кроме этого Зингиревич считает, что условиями для роста рынка в следующем году будут продолжение цикла снижения ключевой ставки, вследствие чего сберегательная стратегия станет менее привлекательной у населения, а также улучшение условий автокредитования, в том числе за счет господдержки.
Руководитель сектора продаж «Авто.ру» в Санкт-Петербурге Анатолий Орленко полагает, что точно оценить объем продаж новых легковых автомобилей на следующий год затруднительно, так как на авторынок влияет много факторов. В их числе – уровень доходов населения, курс валют и ценовая политика производителей, перечисляет он.
Помимо базового прогноза на текущий год (1,25 млн машин) «Автостат» предлагал оптимистичный и пессимистичный варианты развития рынка. В первом случае продажи могут снизиться на 10% к прошлому году до 1,4 млн автомобилей, во втором – упасть на 30% до 1,1 млн шт. За восемь месяцев 2025 г. в России было продано 773 264 новые легковые машины – на 23% меньше, чем годом ранее.
Партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев считает, что наиболее реалистичный сценарий для рынка в текущем году – в пределах 1,05 млн легковых автомобилей на фоне общего охлаждения продаж.