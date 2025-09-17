Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году вырастут до 1,5 млн штук

Еще одной причиной восстановления спроса на новые автомобили в России может стать изменение порядка расчета утильсбора, считает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. В случае отмены льготных коэффициентов сбора на машины мощностью более 160 л. с. для физлиц, ввозящих автомобили для личного пользования, может сократиться импорт подержанных японских, немецких и корейских марок и вырасти спрос на официально продаваемые и производимые в России бренды, полагает эксперт. По его данным на примере августа, в месяц импортировано 29 300 новых машин и 45 600 подержанных.