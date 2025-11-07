Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака автомобилей Mitsubishi

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций Mitsubishi Motors объявил о приостановке поставок автомобилей и запчастей в Россию, а также работ на автомобильном заводе в Калуге, на котором было налажено производство кроссоверов Outlander и рамных внедорожников Pajero Sport.