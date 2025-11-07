Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака автомобилей Mitsubishi
Роспатент зарегистрировал товарные знаки марок автомобилей Pajero и Attrage японского автомобильного концерна Mitsubishi Motors. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу службы.
Обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Японии 4 апреля. Они зарегистрированы по классу №12 международной классификации товаров и услуг – наземные транспортные средства, их части и принадлежности.
Действие товарных знаков в России истечет 4 апреля 2035 г.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций Mitsubishi Motors объявил о приостановке поставок автомобилей и запчастей в Россию, а также работ на автомобильном заводе в Калуге, на котором было налажено производство кроссоверов Outlander и рамных внедорожников Pajero Sport.