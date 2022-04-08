Mitsubishi Motors приостановила поставки и производство автомобилей в РФ

31 марта исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес сообщил, что компании придется вскоре закрыть производство в Калуге из-за нехватки комплектующих. В ходе пресс-конференции Таварес не рассказал, рассматривает ли компания списание стоимости производства в Калуге или боится национализации завода, если он прекратит работать. Компания владеет брендами Jeep, Maserati, Citroen и Opel. Ранее Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в Россию из-за спецоперации на Украине и западных санкций.