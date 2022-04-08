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Mitsubishi Motors приостановила поставки и производство автомобилей в РФ

Ведомости

Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе в Калуге, следует из заявления пресс-службы компании.

«Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге в России до дальнейшего уведомления. Из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставки запчастей в Россию были приостановлены с марта», — говорится в сообщении. 

На заводе «ПСМА Рус» в Калужской области налажено производство кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, а также пикапов L200 и рамных внедорожников Pajero Sport. Это предприятие является совместным владением Mitsubishi и Stellantis. Завод расположен в калужском индустриальном парке «Росва».  

31 марта исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес сообщил, что компании придется вскоре закрыть производство в Калуге из-за нехватки комплектующих. В ходе пресс-конференции Таварес не рассказал, рассматривает ли компания списание стоимости производства в Калуге или боится национализации завода, если он прекратит работать. Компания владеет брендами Jeep, Maserati, Citroen и Opel. Ранее Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в Россию из-за спецоперации на Украине и западных санкций.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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