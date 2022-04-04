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Бизнес

Новые автомобили в России подорожали на 40%

Ведомости

Новые автомобили в России в марте в среднем подорожали на 40%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на автодилеров. По данным «Автостата», у 26 официально представленных в России автоконцернов автомобили подорожали на 35-45%. Больше всего выросли цены на премиальные автомобили — в среднем на 50-60%, уточнил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.

По его словам, доступность таких автомобилей значительно ниже, потому что западные страны ограничили их экспорт в Россию. В этом ценовом сегменте сложился основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, отметил Тюктеев.

Гендиректор ГК «Автодом» (специализируется на премиум-автомобилях) Андрей Ольховский рассказал, что в наличии есть автомобили всех представляемых брендов, от 50 штук каждой марки без учета складских запасов импортеров. Больше всего на складах автомобилей Mercedes-Benz, меньше всего - Jaguar. У «Авилона», который лидирует по продажам Mercedes-Benz, запаса Mercedes-Maybach хватит примерно на месяц — около 25 автомобилей. Тюктеев добавил, что запасов импортеров хватит на 2-5 месяцев. Запасы автомобилей среднего ценового сегмента больше, однако остановились не только их отгрузки, но и производство в России. Дефицит таких автомобилей растет.

По словам Ольховского, продажи автомобилей в марте снизились примерно на 60%. В апреле тренд на снижение сохранится, и если ключевая ставка ЦБ не изменится, продажи упадут на 70%.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Автоконцерн Stellantis сообщил, что скоро закроет завод в Калуге из-за нехватки комплектующих.

Два источника, знакомых с планами компании, заявили, что заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 г. По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока сотрудникам Volkswagen Group Rus было официально объявлено лишь о простое до 12 мая. Но, по подтвержденным прогнозам, он продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, говорит источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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