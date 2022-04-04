Новые автомобили в России подорожали на 40%

Гендиректор ГК «Автодом» (специализируется на премиум-автомобилях) Андрей Ольховский рассказал, что в наличии есть автомобили всех представляемых брендов, от 50 штук каждой марки без учета складских запасов импортеров. Больше всего на складах автомобилей Mercedes-Benz, меньше всего - Jaguar. У «Авилона», который лидирует по продажам Mercedes-Benz, запаса Mercedes-Maybach хватит примерно на месяц — около 25 автомобилей. Тюктеев добавил, что запасов импортеров хватит на 2-5 месяцев. Запасы автомобилей среднего ценового сегмента больше, однако остановились не только их отгрузки, но и производство в России. Дефицит таких автомобилей растет.