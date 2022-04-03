Автозаводы Volkswagen в России будут стоять до лета

По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока сотрудникам Volkswagen Group Rus было официально объявлено лишь о простое до 12 мая. Но, по подтвержденным прогнозам, он продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, говорит источник. Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию, пояснил он. Руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос, добавляет собеседник.