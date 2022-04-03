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Автозаводы Volkswagen в России будут стоять до лета

Но уходить с рынка немецкая компания не планирует
Денис Ильюшенков
Volkswagen сможет возобновить производство в России в июне – июле, но точно не всех моделей / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 г., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. Производство на них было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. Представитель группы от комментариев отказался.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока сотрудникам Volkswagen Group Rus было официально объявлено лишь о простое до 12 мая. Но, по подтвержденным прогнозам, он продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, говорит источник. Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию, пояснил он. Руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос, добавляет собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных