В России почти на 40% упали продажи корейских автомобилей
Всего южнокорейские бренды за январь-октябрь реализовали в мире почти 6,63 млн автомобилей, в том числе в Россию было поставлено 17 400 машин. По данным GlobalData Automotive, внутренние продажи составили 1,14 млн штук, а на внешних рынках реализовано 5,49 млн автомобилей.
В России за 10 месяцев продажи корейских авто в России сократились на 39%, приводит Целиков данные «Автостата». С начала года было продано 8062 машин Kia, что на 47% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Hyundai реализовал 6763 автомобилей (-48%), а продажи Genesis выросли на 7% до 292 единиц. Производитель KGM продал 2179, изменения глава агентства не указал.
«Автостат» обращает внимание и на продажи более 27 000 автомобилей Solaris. Машины могут не попасть в глобальную статистику в связи с тем, что бренд стал российским, пояснил Целиков.
В сентябре стало известно, что импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в январе – августе 2025 г. достиг 61 573 единиц. Это на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего ввозили машины Kia местного производства – 17 270 единиц, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте по популярности оказались автомобили BMW – 12 356 шт. (рост почти в 3 раза), затем Hyundai – 9278 шт. (рост в 1,7 раза), Mercedes – 6593 шт. (рост в 1,8 раза) и Audi – 3738 шт. (рост в 1,7 раза).