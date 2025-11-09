Росстандарт: продажа Lada Largus ограничена из-за проблем в рулевом управлении

В октябре водители пожаловались на проблемы в рулевом управлении Largus, писал Telegram-канал Mash. Неполадки возникали у машин 2025 г. выпуска с пробегом от 5000 до 10 000 км при холоде и преимущественно по утрам, когда «авто и конкретно гидроусилитель еще не успели прогреться».