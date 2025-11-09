Газета
Росстандарт: продажа Lada Largus ограничена из-за проблем в рулевом управлении

Ведомости

В дилерской сети установили ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus с 21 октября. Об этом сообщили в Росстандарте, пишет «РИА Новости». Ограничения связаны с затруднением при вращении рулевого колеса.

«Установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», – говорится в сообщении.

В случаях обращений клиентов выполняется гарантийный ремонт, следует из материала. «АвтоВАЗ» и поставщик гидроусилителя рулевого управления проводят анализ и поиск причин неисправности.

В октябре водители пожаловались на проблемы в рулевом управлении Largus, писал Telegram-канал Mash. Неполадки возникали у машин 2025 г. выпуска с пробегом от 5000 до 10 000 км при холоде и преимущественно по утрам, когда «авто и конкретно гидроусилитель еще не успели прогреться».

Как заявили тогда в «АвтоВАЗе», статистика гарантийных обращений по вопросам рулевого управления Largus «носит единичный характер».

