Объемы выдачи автокредитов достигли годового максимума в октябре

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 единицы, что только на 3% меньше год к году. Ранее лучшая динамика рынка в годовом выражении фиксировалась в январе, когда рынок вырос на 11% по сравнению с первым месяцем 2024 г. до 89 072 автомобилей. После этого реализация падала, темпы снижения продаж находились в диапазоне от 11 до 46%.