Объемы выдачи автокредитов достигли годового максимума в октябре
В октябре 2025 г. в России было выдано автокредитов на 214 млрд руб., что стало максимумом выдачи за месяц с октября 2024 г. Об этом говорится в сообщении НКР со ссылкой на Frank RG.
В сентябре при этом было выдано 199 млрд руб. автокредитов.
По прогнозу НКР, в ожидании повышений утильсбора и НДС портфель автокредитов до конца года вырастет до 3 трлн руб., а в начале 2026 г. объем выдачи сильно снизится. Отмечается, что до конца текущего года на автокредитование в РФ будет влиять множество факторов. Наиболее значимыми из них являются высокие процентные ставки, рост утильсбора и НДС, а также программа льготного автокредитования.
По результатам 2025 г. портфель автокредитов продемонстрирует рост на 13-17%. Показатель существенно ниже прошлогоднего (+52%). По итогам восьми месяцев текущего года портфель автокредитов достиг 2,8 трлн руб., а прирост с начала года составил 192 млрд руб. (+7,4%). Отмечается, что в этом году рынок работает в условиях высоких процентных ставок, а с 1 июля негативное влияние на него оказывают впервые введенные в сегменте надбавки к коэффициентам риска.
По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 единицы, что только на 3% меньше год к году. Ранее лучшая динамика рынка в годовом выражении фиксировалась в январе, когда рынок вырос на 11% по сравнению с первым месяцем 2024 г. до 89 072 автомобилей. После этого реализация падала, темпы снижения продаж находились в диапазоне от 11 до 46%.