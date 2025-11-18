Поставки южнокорейских автомобилей в Россию выросли в 2,6 раза в октябре
Стоимостной объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию в октябре 2025 г. продемонстрировал рост в 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.
Поставки автомобилей в октябре 2025 г. достигли $142,3 млн, тогда как в октябре 2024 г. этот показатель составлял $54 млн. При этом в сентябре объем импортных поставок автомобилей был выше октябрьского значения и составил $149 млн, что стало максимальным уровнем с начала года. В августе импорт автомобилей из Южной Кореи оценивался в $93 млн, а в июле – в $108 млн.
Суммарный стоимостной объем поставок автомобилей в Россию из Республики Корея за десять месяцев 2025 г. достиг $910 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2024 г. этот показатель составил $529 млн, а в 2023 г. – $570 млн. В рейтинге импортеров автомобилей из Южной Кореи за период с января по октябрь Россия занимает 11 место. Лидером рейтинга являются США с объемом $24,7 млрд, за ними следуют Канада ($4,5 млрд) и Киргизия ($2,6 млрд). Казахстан в этом списке находится на седьмой позиции с показателем $1,5 млрд.
По итогам всего 2024 г. стоимость импортированных в Россию южнокорейских автомобилей составила $588 млн.
8 ноября директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщал, что продажи корейских легковых автомобилей в России упали на 39% до 17 000. По его словам, сильнее всего просел экспорт Hyundai и KIA, но выросли поставки марки Genesis. За январь – октябрь южнокорейские бренды реализовали в мире почти 6,63 млн автомобилей, в том числе в Россию было поставлено 17 400 машин. По данным GlobalData Automotive, внутренние продажи составили 1,14 млн штук, а на внешних рынках реализовано 5,49 млн автомобилей.