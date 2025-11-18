Поставки южнокорейских автомобилей в Россию выросли в 2,6 раза в октябре

Суммарный стоимостной объем поставок автомобилей в Россию из Республики Корея за десять месяцев 2025 г. достиг $910 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2024 г. этот показатель составил $529 млн, а в 2023 г. – $570 млн. В рейтинге импортеров автомобилей из Южной Кореи за период с января по октябрь Россия занимает 11 место. Лидером рейтинга являются США с объемом $24,7 млрд, за ними следуют Канада ($4,5 млрд) и Киргизия ($2,6 млрд). Казахстан в этом списке находится на седьмой позиции с показателем $1,5 млрд.