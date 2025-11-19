Газета
Honda отзывает 256 603 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении

Японская компания Honda отзывает 256 603 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении (ПО), которая может привести к потере управления транспортным средством. Речь идет о машинах Honda Accord, выпущенных в период с 2023 г. по 2025 г. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

По данным NHTSA, проблема связана с внутренним ПО автомобилей, которое может сбрасываться во время движения. В ведомстве отметили, что дилеры бесплатно проведут перепрограммирование неисправного ПО.

Honda направит письма владельцам автомобилей, на которые распространяется отзыв, 5 января 2026 г.

30 октября автопроизводитель Tesla сообщил об отзыве около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. в связи с проблемами в креплении световой панели, предназначенной для езды по бездорожью. Вероятно, в процессе монтажа панели была допущена ошибка при грунтовке поверхности. Это могло ослабить крепление панели или привести к ее отсоединению от лобового стекла. Tesla пообещала бесплатно осмотреть световую панель для всех владельцев соответствующих автомобилей. При необходимости компания установит дополнительное крепление или заменит панель.

