Tesla отзывает около 6200 Cybertruck из-за проблем с креплением световой панели

Автопроизводитель Tesla отзывает около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. в связи с проблемами в креплении световой панели, предназначенной для езды по бездорожью. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA), передает «РИА Новости».