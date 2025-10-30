Tesla отзывает около 6200 Cybertruck из-за проблем с креплением световой панели
Автопроизводитель Tesla отзывает около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. в связи с проблемами в креплении световой панели, предназначенной для езды по бездорожью. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA), передает «РИА Новости».
В сообщении говорится, что, вероятно, в процессе монтажа панели была допущена ошибка при грунтовке поверхности. Это могло ослабить крепление панели или привести к ее отсоединению от лобового стекла.
Tesla пообещала бесплатно осмотреть световую панель для всех владельцев соответствующих автомобилей. При необходимости компания установит дополнительное крепление или заменит панель.
В NHTSA предупредили, что отсоединение панели во время движения может представлять опасность для других участников дорожного движения и увеличивать риск аварий.
6 августа Tesla отозвала порядка 1,7 млн электромобилей в Китае для обновления программного обеспечения (ПО). Модели с устаревшим ПО могут не распознать открытый багажник, уточнялось в сообщении.
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.