Tesla отзывает около 6200 Cybertruck из-за проблем с креплением световой панели

Автопроизводитель Tesla отзывает около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. в связи с проблемами в креплении световой панели, предназначенной для езды по бездорожью. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA), передает «РИА Новости».

В сообщении говорится, что, вероятно, в процессе монтажа панели была допущена ошибка при грунтовке поверхности. Это могло ослабить крепление панели или привести к ее отсоединению от лобового стекла.

Tesla пообещала бесплатно осмотреть световую панель для всех владельцев соответствующих автомобилей. При необходимости компания установит дополнительное крепление или заменит панель.

Tesla решила объединить электронный и ручной механизмы открывания дверей

Авто / Автомобильная промышленность

В NHTSA предупредили, что отсоединение панели во время движения может представлять опасность для других участников дорожного движения и увеличивать риск аварий.

6 августа Tesla отозвала порядка 1,7 млн электромобилей в Китае для обновления программного обеспечения (ПО). Модели с устаревшим ПО могут не распознать открытый багажник, уточнялось в сообщении.

В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.

