Средний размер автокредитов в октябре вырос на 9,5%
Средний размер автокредитов, выданных в октябре 2025 г., вырос на 9,5% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 1,51 млн руб. По сравнению с сентябрем текущего года показатель сократился на 0,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов наибольший средний размер зафиксирован в Москве (2,1 млн руб.), Московской области (1,84 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,75 млн руб.), Ленинградской (1,63 млн руб.) и Тюменской (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) областях (1,63 млн руб.).
Наибольший рост среднего размера автокредита в октябре в годовом выражении продемонстрировали Иркутская (+21,7%) и Оренбургская (+15,7%) области, Красноярский край (+14,4%), Самарская (+14,2%) и Тюменская области (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек выданного автокредита вырос на 9,4% и 5,4% соответственно.
По данным НБКИ, количество выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в октябре сократилось на 1,4% год к году и составило 121 100 единиц. В сравнении с сентябрем выдача автокредитов снизилась на 2,8%. За месяц объем выданных автокредитов вырос на 2,7% (182,4 млрд руб. против 177,7 млрд руб. в сентябре). Показатель увеличился на 8% по сравнению с годом ранее. В октябре 2024 г. он составлял 169 млрд руб.
Больше всего автокредитов в регионах РФ в октябре было выдано в Москве (8640), Московской области (8130), Республике Татарстан (6530), Санкт-Петербурге (6000) и Краснодарском крае (5620). Наибольшее снижение числа выданных кредитов выявлено в Самарской (-15,3%), Кемеровской (-14,6%), Тульской (-11,1%), Волгоградской (-10,3%) и Новосибирской (-7,3%) областях. В то же время показатель вырос в Тверской (+21,8%), Саратовской (+13,8%) и Кировской (+10,3%) областях, Санкт-Петербурге (+8,7%) и Москве (+8,5%).