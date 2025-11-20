Средний размер автокредитов в октябре вырос на 9,5%

По данным НБКИ, количество выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в октябре сократилось на 1,4% год к году и составило 121 100 единиц. В сравнении с сентябрем выдача автокредитов снизилась на 2,8%. За месяц объем выданных автокредитов вырос на 2,7% (182,4 млрд руб. против 177,7 млрд руб. в сентябре). Показатель увеличился на 8% по сравнению с годом ранее. В октябре 2024 г. он составлял 169 млрд руб.