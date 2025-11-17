Выдача автокредитов в октябре сократилась на 1,4%
Число выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в октябре 2025 г. снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составило 121 100 единиц. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В то же время в сравнении с сентябрем текущего года выдача автокредитов увеличилась на 2,8%. В октябре на 2,7% вырос объем выданных автокредитов (182,4 млрд руб. против 177,7 млрд руб. в сентябре). Показатель также увеличился на 8% год к году. В октябре 2024 г. он составлял 169 млрд руб.
Больше всего автокредитов в российских регионах в октябре выдано в Москве (8640), Московской области (8130), Республике Татарстан (6530), Санкт-Петербурге (6000) и Краснодарском крае (5620).
Динамика выдачи автокредитов среди 30 регионов – лидеров в автокредитовании носит разнонаправленный характер. Наибольшее снижение их количества за месяц выявлено в Самарской (-15,3%), Кемеровской (-14,6%), Тульской (-11,1%), Волгоградской (-10,3%) и Новосибирской (-7,3%) областях. При этом показатель вырос в Тверской (+21,8%), Саратовской (+13,8%) и Кировской (+10,3%) областях, Санкт-Петербурге (+8,7%) и Москве (+8,5%).
13 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что средневзвешенная цена (цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем в прошлом году, и на 2% превышает показатель месяцем ранее. Средневзвешенная цена за 10 месяцев увеличилась на 4% год к году до 3,23 млн руб.
«Автостат» сообщал, что в октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 единицы. Это на 3% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 г.