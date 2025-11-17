Выдача автокредитов в октябре сократилась на 1,4%

13 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что средневзвешенная цена (цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем в прошлом году, и на 2% превышает показатель месяцем ранее. Средневзвешенная цена за 10 месяцев увеличилась на 4% год к году до 3,23 млн руб.