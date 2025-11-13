В России сильно увеличился срок владения легковыми машинами

Средневзвешенная цена за 10 месяцев 2025 г. выросла на 4% год к году и составила 3,23 млн руб. Темпы роста цен на новые легковые автомобили в текущем году пока наименьшие как минимум с 2021 г. К примеру, в 2024 г. показатель увеличился на 6% и достиг 3,12 млн руб. В предыдущие годы динамика была двузначной – в диапазоне от 18 до 24%.