В России сильно увеличился срок владения легковыми машинами
Сроки владения легковым автомобилем в России серьезно увеличиваются. Об этом заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов в рамках конференции «Автострахование – 2025».
«Если в 2019 г. 15% машин меняли своего владельца за три – семь лет, то сейчас, судя по данным за девять месяцев 2025 г., автомобили в возрасте трех – семи лет поменяли только 9% владельцев», – подчеркнул Удалов.
По его мнению, увеличение срока владения автомобилей является плохим трендом для рынка и сектора автострахования. Среди других характерных рыночных трендов исполнительный директор назвал рост доли новых кредитных автомобилей, снижение накопленных в прошлом году стоков машин и снижение доли китайских производителей.
13 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что средневзвешенная цена (цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре 2025 г. в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем годом ранее, и на 2% превышает показатель сентября этого года.
Средневзвешенная цена за 10 месяцев 2025 г. выросла на 4% год к году и составила 3,23 млн руб. Темпы роста цен на новые легковые автомобили в текущем году пока наименьшие как минимум с 2021 г. К примеру, в 2024 г. показатель увеличился на 6% и достиг 3,12 млн руб. В предыдущие годы динамика была двузначной – в диапазоне от 18 до 24%.
По информации «Автостата», в октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 единицы. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.