Генпрокуратура: в зону спецоперации передано более 5500 конфискованных авто

Более 5 500 автомобилей, конфискованных у водителей за повторную пьяную езду, переданы в зону спецоперации за последние 2,5 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Ведомство отмечает, что удалось наладить применение механизма конфискации у лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения или без прав.

«Свыше 5 500 единиц конфискованной техники передано в зону спецоперации, на развитие новых регионов – 146 единиц, в МЧС – еще 19», – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что по итогам 2024 г. количество преступлений, связанных с нетрезвым вождением, сократилось на 15%, и в 2025 г. тенденция снижения сохраняется.

16 октября третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что автомобили можно изымать у водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, без учета их материального положения. Поводом стало дело мужчины, которого дважды задерживали за езду в нетрезвом виде. После второго случая суд назначил ему 240 часов обязательных работ, лишил прав на два года и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200. Водитель пытался оспорить это решение, но вернуть машину так и не смог.

