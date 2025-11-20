Генпрокуратура: в зону спецоперации передано более 5500 конфискованных авто

16 октября третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что автомобили можно изымать у водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, без учета их материального положения. Поводом стало дело мужчины, которого дважды задерживали за езду в нетрезвом виде. После второго случая суд назначил ему 240 часов обязательных работ, лишил прав на два года и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200. Водитель пытался оспорить это решение, но вернуть машину так и не смог.