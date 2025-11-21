К концу года «АвтоВАЗ» соберет 3000 Lada Iskra

19 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал ТАСС, что, несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, ситуация на «АвтоВАЗе» остается устойчивой и стабильной. По его словам, предприятие поддержало правительство России. Было принято решение обнулить налог на прибыль предприятия на три года, чтобы поддержать экономическое состояние «АвтоВАЗа».