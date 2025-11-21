К концу года «АвтоВАЗ» соберет 3000 Lada Iskra
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что к концу 2025 г. на заводе в Санкт-Петербурге будет выпущено немногим более 3000 автомобилей Lada Iskra. Совокупный темп сборки на предприятиях в Санкт-Петербурге и Тольятти достиг 15 машин в час.
«Конвейеры могут работать с различной скоростью – мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь», – сообщил Соколов в кулуарах форума «Транспорт России» (цитата по «РИА Новости»).
19 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал ТАСС, что, несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, ситуация на «АвтоВАЗе» остается устойчивой и стабильной. По его словам, предприятие поддержало правительство России. Было принято решение обнулить налог на прибыль предприятия на три года, чтобы поддержать экономическое состояние «АвтоВАЗа».