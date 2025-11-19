Федорищев: ситуация на «АвтоВАЗе» устойчива и стабильна
Несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, ситуация на «АвтоВАЗе» остается устойчивой и стабильной, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС.
«Здесь огромное спасибо правительству России, которое поддержало предприятие», – добавил он.
По словам Федорищева, было принято решение обнулить налог на прибыль предприятия на три года, чтобы поддержать экономическое состояние «АвтоВАЗа».
Кроме того, Федорищев рассказал, что продолжается выпуск новых моделей автомобилей – в следующем году на конвейер поставят «Азимут». Он назвал модель очень перспективной.
31 октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник» рассказал, что компания рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для поддержки темпов производства и выполнения обязательств по запуску новых проектов.