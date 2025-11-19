Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Федорищев: ситуация на «АвтоВАЗе» устойчива и стабильна

Ведомости

Несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, ситуация на «АвтоВАЗе» остается устойчивой и стабильной, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС.

«Здесь огромное спасибо правительству России, которое поддержало предприятие», – добавил он.

По словам Федорищева, было принято решение обнулить налог на прибыль предприятия на три года, чтобы поддержать экономическое состояние «АвтоВАЗа».

Кроме того, Федорищев рассказал, что продолжается выпуск новых моделей автомобилей – в следующем году на конвейер поставят «Азимут». Он назвал модель очень перспективной.

31 октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник» рассказал, что компания рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для поддержки темпов производства и выполнения обязательств по запуску новых проектов.

21 октября Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г. Мера поможет концерну избежать большого скопления автомобилей на складах в 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте