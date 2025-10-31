«АвтоВАЗ» ищет инвестиции для поддержки производства
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования для поддержки темпов производства и выполнения обязательств по запуску новых проектов. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник».
«Сейчас идет острая дискуссия, которую мы пока еще не вынесли на совет директоров, потому что поддержать тот темп, который уже набран, а его, как и паровоз, что называется, на полном ходу не остановишь, – иначе снесет с рельсов, – мы можем только за счет определенного внешнего источника финансирования», – пояснил Соколов (цитата по ТАСС).
По его словам, российский рынок не позволяет собрать достаточно средств. «АвтоВАЗ» сделает все, чтобы выполнить обязательства перед Минпромторгом, Фондом развития промышленности и государством по запуску проектов и на Петербургском экономическом форуме публичных обязательств по запуску флагмана Lada Azimut в 2026 г., заверил президент компании.
21 октября Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г. Мера поможет концерну избежать большого скопления автомобилей на складах в 2026 г. Он также рассказал, что компания планирует к 2027 г. нарастить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. В 2025 г. объем поставок будет выше 20 000 автомобилей и машинокомплектов.