«АвтоВАЗ» ищет инвестиции для поддержки производства

«Сейчас идет острая дискуссия, которую мы пока еще не вынесли на совет директоров, потому что поддержать тот темп, который уже набран, а его, как и паровоз, что называется, на полном ходу не остановишь, – иначе снесет с рельсов, – мы можем только за счет определенного внешнего источника финансирования», – пояснил Соколов (цитата по ТАСС).