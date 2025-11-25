Власти рассматривают отсрочку уплаты утильсбора автопроизводителями

По данным ведомства, граждане в том числе могли оформить заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л. с. и оплатить его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами. Согласно измененным правилам, начисление сбора будет связано с этим показателем. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины.