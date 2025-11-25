Газета
Власти рассматривают отсрочку уплаты утильсбора автопроизводителями

Ведомости

Минпромторг России рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате утилизационного сбора в 2026 г. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов во время круглого стола в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей – это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году», – отметил он.

Каримов уточнил, что сейчас ведомство работает совместно с Минфином России, разрабатывается нормативная правовая база. По его словам, вопрос находится «буквально на повестке дня».

В последние годы власти переносили сроки уплаты утильсбора для автоконцернов на конец года. Так, в этом году концерны, заключившие СПИК, могут уплачивать утильсбор за IV квартал 2024 г. и за I-III кварталы 2025 г. в срок до середины декабря 2025 г.

С 1 декабря 2025 г. в силу должны вступить новые правила расчета утильсбора в России на автомобили. Минпромторг сообщал, что перенос срока начала действия (правила должны были вступить в силу с 1 ноября) необходим для россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств».

По данным ведомства, граждане в том числе могли оформить заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л. с. и оплатить его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами. Согласно измененным правилам, начисление сбора будет связано с этим показателем. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины.

