Глава «АвтоВАЗа» предложил заставить госкомпании закупать российские авто

Требование закупать автомобили российского производства для государственных и муниципальных нужд следует распространить на госкомпании и другие подконтрольные государству юрлица. С такой инициативой выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, государство уже ввело достаточно жесткие требования по локализации при закупке автомобилей для органов власти.

«Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства», – заявил Соколов на круглом столе в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Он отметил, что принципиальные политические решения по этому вопросу приняты давно. Сейчас необходимо донастроить нормативную базу и усилить контроль за исполнением поручения президента.

13 ноября сообщалось о росте цен на автомобили в России до исторического максимума. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в октябре 2025 г. достигла 3,43 млн руб. Это на 8% выше уровня 2024 г. и на 2% превышает показатель сентября.

