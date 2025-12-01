Алиханов: в РФ более 20 брендов производят свыше 50 моделей авто

Совокупная мощность перезапущенных предприятий достигла 1,6 млн автомобилей, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего наращивания объемов. За 10 месяцев 2025 г. на этих площадках выпущено почти 300 000 единиц техники, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.