Алиханов: в РФ более 20 брендов производят свыше 50 моделей авто
В настоящее время в России выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов, включая седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники с ДВС, электромобили, гибридные модели и технику на газомоторном топливе. Об этом сообщил прессе министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
По его словам, в перезапуск автомобильных заводов, возобновивших работу после ухода иностранных производителей, планируется инвестировать свыше 350 млрд руб. На эти цели уже направлено почти 115 млрд руб.
«Для всех брошенных площадок мы нашли именно российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Совокупная мощность перезапущенных предприятий достигла 1,6 млн автомобилей, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего наращивания объемов. За 10 месяцев 2025 г. на этих площадках выпущено почти 300 000 единиц техники, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
25 ноября гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что необходимо распространить на госкомпании и другие подконтрольные государству юрлица требование закупать автомобили российского производства для государственных и муниципальных нужд.