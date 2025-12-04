«Автостат»: доля китайских легковых машин на рынке России упала до 44,7%

По его данным, всего за месяц в стране было продано 127 900 легковых машин. Из них 35,6% рынка заняли российские бренды, включая недавно созданные (45 500 единиц). Изменение по отношению к 2024 г. составило 36,3%. В частности, Lada потеряла примерно 10%. Еще 6,5% российского рынка пришлось на белорусскую марку Belgee (8300 единиц). В ноябре прошлого года на нее приходилось 2,6%.