«Автостат»: доля китайских легковых машин на рынке России упала до 44,7%
Доля проданных китайских легковых автомобилей на российском рынке в ноябре 2025 г. снизилась до 44,7% относительно 54,2% годом ранее. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.
По его данным, всего за месяц в стране было продано 127 900 легковых машин. Из них 35,6% рынка заняли российские бренды, включая недавно созданные (45 500 единиц). Изменение по отношению к 2024 г. составило 36,3%. В частности, Lada потеряла примерно 10%. Еще 6,5% российского рынка пришлось на белорусскую марку Belgee (8300 единиц). В ноябре прошлого года на нее приходилось 2,6%.
Кроме того, 13,2% рынка заняли глобальные бренды, которые попадают в Россию альтернативными путями (16 800 единиц). Это почти в два раза больше, чем годом ранее (6,9%). Среди глобальной «альтернативы» наиболее популярны автомобили из Японии (5,2%), Германии (4,5%) и Республики Корея (2%).
1 декабря министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о планах увеличить на российском рынке долю отечественных автомобилей до 80% к 2035 г. В прошлом году доля российских автомобилей составляла 44%, а в 2025 – 55%.
Алиханов уточнил, что обеспечить рост на рынке позволяет комплекс промышленных субсидий. В перезапуск автомобильных заводов, которые возобновили работу после ухода иностранных производителей, планируется инвестировать более 350 млрд руб. На эти цели уже направлено почти 115 млрд руб.